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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Адвоката Асель Кодурановой вызвали на допрос в Военную прокуратуру

Адвоката депутата Жогорку Кенеша Асель Кодурановой Бакытбека Автандил уулу вызвали на допрос в Военную прокуратуру. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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По его словам, повестка поступила из надзорного органа вчера, ее вручили близким адвоката.

Юрист отметил, что в документе есть нарушения. В частности, не указали, в качестве кого он должен явиться на допрос и к какому следователю.

«В повестке не сообщают о моем праве прийти с адвокатом, не указан номер телефона или адрес электронной почты следователя, куда я могу позвонить или написать и уведомить о причинах неявки. Кроме того, в документе не указали, по какому вопросу меня приглашают», — написал Бакытбек Автандил уулу.

Адвокат заявил, что в связи с указанными замечаниями по оформлению повестки и запланированным выездом он не пойдет на допрос.

Ранее Военная прокуратура вызывала на допрос адвокатов бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замира Жоошева и Сергея Слесарева.

Асель Кодуранову подозревают в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Решением суда ее поместили под домашний арест.
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