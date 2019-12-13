Адвоката Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в Военную прокуратуру

Адвоката бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замира Жоошева вызвали в Военную прокуратуру. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По его словам, повестка в надзорный орган пришла к нему сегодня, однако явиться туда он не сможет.

Фото Замира Жоошева. Адвоката вызвали на допрос в Военную прокуратуру

«Меня вызвали к 17.00, однако в 16.00 я должен присутствовать на следственных действиях в МВД по делу Равшана Джеенбекова. Повестка оформлена неправильно. Следователи не указали, по какому вопросу, в качестве кого и к какому следователю вызывают на допрос. Документ подписан руководителем следственной группы. Кроме того, в повестке не указаны контакты, по которым я мог бы сообщить о том, что не смогу явиться на допрос. Адвоката могут допрашивать, если он стал свидетелем какого-либо преступления. По вопросу моих подзащитных я не могу быть допрошен», — сказал Замир Жоошев.

Адвокат отметил, что принудительно его привести в надзорный орган не могут.

Накануне стало известно, что экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков задержан после допроса. Завтра суд изберет ему меру пресечения.