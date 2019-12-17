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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Сергея Слесарева вызвали на допрос в Военную прокуратуру

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев побывал на допросе в Военной прокуратуре. Он рассказал 24.kg, о чем его спрашивали.

По его словам, у него изъяли документы, касающиеся его подзащитного Атамбаева, причем по постановлению суда. «Но это документы моего доверителя, и они составляют юридическую тайну, давать какие-то пояснения я не имею права. Сегодня они меня пытались допросить по этим бумагам, я им ответил, что не могу ничего сказать, и пояснил почему. Потом они меня стали спрашивать о каком-то пакете (речь идет о розовом пакете, фигурирующем в деле Курсана Асанова. — Прим. 24.kg), но и тут я ничего не смог пояснить. Не понимаю, при чем тут я», — сказал Сергей Слесарев.

Адвокат добавил, что следователи грозились продолжить вызовы на допросы вплоть до принудительного привода.

Ранее в Военную прокуратуру вызвали другого адвоката Замира Жоошева.

Отметим, самого Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
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