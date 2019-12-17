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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Сапара Исакова принудили выйти на суд, потом удалили. За нарушение порядка

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате.

Суд проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Обвиняемого Сапара Исакова сначала принудительно доставили в зал судебного заседания, затем вывели. Это произошло после того, как подсудимый сделал несколько заявлений, обвинив в применении силовых методов и принуждении, произволе, который творится. Сапар Исаков также заявил, что протестует против Сооронбая Жээнбекова и его брата.

«Сейчас страной управляют раимы-миллионы. Я протестую. Почему вы силовым методом меня завели. Проводите суд без меня, я согласен. В этих играх я не буду участвовать», — сказал подсудимый.

После этого судья Марат Сыдыков удалил Сапара Исакова с формулировкой «за систематическое нарушение порядка судебного разбирательства».

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
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