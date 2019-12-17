Суд по ремонту Исторического музея. Сапара Исакова доставили принудительно

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате.

Сапара Исакова привели в зал судебных заседаний принудительно, потому что ранее он отказался участвовать в процессе.

Я протестую против правового беспредела. Я не буду участвовать в этом суде. Сапар Исаков

Бывший премьер-министр заявил о правовом беспределе и выразил протест против принудительных мер конвоя, отметив, что не намерен участвовать в судебном заседании.

Напомним, что ранее подсудимый Сапар Исаков отказался от участия в этом суде. Судья Марат Сыдыков обязал обеспечить принудительную явку.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.