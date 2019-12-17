Освобождение Батукаева. Процесс снова перенесли из-за болезни Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека должно было состояться судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.
До начала судебного заседания адвокат Нина Зотова сообщила, что ее подзащитный Абдухалим Раимжанов госпитализирован. Она просила отложить процесс на другое время.
Кроме того, стало известно, что заболел и бывший президент Алмазбек Атамбаев. Отметим, сегодня его адвокаты сообщали, что Алмазбек Атамбаев готов приехать в суд.
Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.
Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.