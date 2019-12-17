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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Процесс снова перенесли из-за болезни Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека должно было состояться судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

До начала судебного заседания адвокат Нина Зотова сообщила, что ее подзащитный Абдухалим Раимжанов госпитализирован. Она просила отложить процесс на другое время.

Кроме того, стало известно, что заболел и бывший президент Алмазбек Атамбаев. Отметим, сегодня его адвокаты сообщали, что Алмазбек Атамбаев готов приехать в суд.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
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