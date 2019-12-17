Суд по ремонту Исторического музея. Сапар Исаков вновь отказался от участия

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате.

Перед началом судебного заседания судья Марат Сыдыков сообщил, что обвиняемый Сапар Исаков отказывается выходить из конвойной комнаты.

Гособвинитель напомнил, что участие обвиняемого в судебном процессе обязательно, и просил обеспечить явку бывшего премьер-министра.

Адвокатам Сапара Исакова дали время на то, чтобы выяснить причины неявки подсудимого.

Напомним, что 10 декабря Сапар Исаков также отказался от участия в этом суде. По словам подсудимого, он отказался идти в суд после абсурдного приговора Свердловского райсуда по делу о модернизации столичной ТЭЦ.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.