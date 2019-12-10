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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Сапар Исаков отказался участвовать в суде по ремонту Исторического музея

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Однако заседание сегодня не состоялось.

Председательствующий судья Марат Сыдыков объявил, что обвиняемый бывший премьер-министр Сапар Исаков болен. Однако адвокат Нурбек Токтакунов распространил на своей странице в Facebook заявление Сапара Исакова, в котором он объясняет, почему тот намерен игнорировать судебные слушания.

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По словам подсудимого, он отказался идти в суд после абсурдного приговора Свердловского райсуда по делу о модернизации ТЭЦ.

«Миру Карыбаеву приплели к этому делу просто в отместку за то, что она отказалась лжесвидетельствовать против меня. Как и по делу ТЭЦ, гособвинение не предъявляет доказательства существования устойчивой противоправной коррупционной группировки, не доказывает факты передачи взяток, не обнаруживает денег, имущества, добытых коррупционным путем, не выявляет коррупционные схемы. Ведь именно так должна доказываться коррупция, именно этого народ ждет от правоохранительных органов», — написал в своем заявлении Сапар Исаков.

Суд по делу о реконструкции Исторического музея и строительстве ипподрома такое же фейковое правосудие. По этому делу меня и Миру Карыбаеву также обвиняют в организации коррупции. 

Сапар Исаков

Он добавил, что у него нет ничего добытого преступным путем, нет банковских счетов, недвижимости стоимостью в миллионы долларов в Дубае или в офшорах.

«Я не организовывал дорогостоящие спортивные турниры, я не вывозил миллионы долларов за границу, я не занимался крупной благотворительностью для подкупа нуждающихся граждан», — подчеркнул Сапар Исаков и заявил, что не будет принимать участия в своем собственном судилище. 

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
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