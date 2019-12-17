Массовая дискредитация и ложь в отношении участников мирной акции в защиту свободы слова развернулись в социальных сетях. В частности, в Facebook появилось несколько фальшивых аккаунтов (фейков) и страниц, которые публикуют ложную информацию о целях предстоящего митинга.

В соцсетях распространяется информация о том, что митинг спонсируется Госдепом и посольством Великобритании в КР. Это не соответствует действительности.

Фейковые аккаунты также пытаются выдать акцию гражданских активистов и неравнодушных кыргызстанцев за гей-парад и призывают не поддерживать ее. Большинство публикаций распространяют фальшивые аккаунты.

24.kg, и журналисту Али Токтакунову. Общая сумма иска — 60 миллионов сомов. Бишкеке пройдет митинг #REакция 2.0 в поддержку свободы слова. Поводом к проведению мирной акции стала информация о том, что братья Матраимовы подали иск к трем СМИ, в том числе, и журналистуОбщая сумма иска — 60 миллионов сомов.

Напомним, что завтра в

У предстоящего митинга, как и у первой #REакции, нет организаторов. Инициаторами мирной акции стали пользователи соцсетей, которые устали от бездействия властей против коррупции — отсутствие реакции чиновников на журналистское расследование Kloop, «Азаттыка» и OCCRP о коррупционных схемах на таможне.