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Общество

Гей-парад — это дискредитация и ложь. #REакция 2.0 хотят скомпрометировать

Массовая дискредитация и ложь в отношении участников мирной акции в защиту свободы слова развернулись в социальных сетях. В частности, в Facebook появилось несколько фальшивых аккаунтов (фейков) и страниц, которые публикуют ложную информацию о целях предстоящего митинга. 

В соцсетях распространяется информация о том, что митинг спонсируется Госдепом и посольством Великобритании в КР. Это не соответствует действительности.

Фейковые аккаунты также пытаются выдать акцию гражданских активистов и неравнодушных кыргызстанцев за гей-парад и призывают не поддерживать ее. Большинство публикаций распространяют фальшивые аккаунты. 

Напомним, что завтра в Бишкеке пройдет митинг #REакция 2.0 в поддержку свободы слова. Поводом к проведению мирной акции стала информация о том, что братья Матраимовы подали иск к трем СМИ, в том числе 24.kg, и журналисту Али Токтакунову. Общая сумма иска — 60 миллионов сомов.

У предстоящего митинга, как и у первой #REакции, нет организаторов. Инициаторами мирной акции стали пользователи соцсетей, которые устали от бездействия властей против коррупции — отсутствие реакции чиновников на журналистское расследование Kloop, «Азаттыка» и OCCRP о коррупционных схемах на таможне.  
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