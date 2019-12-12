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Общество

Цифра дня. 60 миллионов сомов требует Райымбек Матраимов с журналистов

Экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов требует взыскать с трех информационных агентств и журналиста Али Токтакунов моральный ущерб в 60 миллионов сомов.

Сегодня стало известно, что Райымбек Матраимов подал в суд иск на «Азаттык», Kloop и 24.kg. Он требует взыскать с изданий 22,5 миллиона, 12,5 миллиона и 15 миллионов сомов соответственно, и еще 10 миллионов с Али Токтакунов.

Отметим, что 24.kg перепечатало расследование коллег из «Азаттыка» и Kloop о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. Перепечатку сделали многие СМИ, однако у экс-таможенника оказались претензии только к трем изданиям.
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