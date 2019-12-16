Суд над экс-мэрами. Адвокат попросил дать факты вины обвиняемого

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В прениях выступил адвокат Марат Эшперов, он защищает интересы гендиректора компании «АльтоГрупп», которая выступала подрядчиком строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо», Кубата Шаршекеева.

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В постановлении говорится, что обвиняемый будучи аффилированным с Кулматовым, вступил в сговор с ним и Омуркановым, принял участие в незаконном выводе $1 миллиона из ведения мэрии, которые потом незаконно присвоил и растратил.

«Но даже в первом абзаце постановления о привлечении его в качестве обвиняемого содержатся четыре утверждения, которые не соответствуют действительности и нормам законодательства», — сказал он.

В частности, по словам адвоката, в уголовном законодательстве нет понятия «аффилированность». В других законах есть понятие «аффилированное лицо».

«Это юридическое или физическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность других лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Уважаемый председательствующий, вот здесь сидят представители гособвинения, с которыми я знаком. Некоторых из них я знаю 30 лет. С начала судебного процесса вы, уважаемый председательствующий, знаете меня, а я вас. Но это же не основание говорить, что мы вступили в сговор», — отметил Марат Эшперов.

По его словам, наличие сговора между Шаршекеевым и Кулматовым сторона обвинения не предоставила. Даже пыталась выяснить, не учились ли они в одной школе.

Как сейчас принято говорить, дайте факты. Кулматов и Шаршекеев учились в разных школах, в соцсетях друг друга не поздравляли. Марат Эшперов

Марат Эшперов добавил, что утверждение о сговоре между его подзащитным и бывшим руководителем ОГУКС мэрии Сталбеком Омуркановым в ходе процесса опровергли.

«Именно Омурканов был против привлечения фирмы к строительству и выступал инициатором расторжения договора. Как можно утверждать, что они были в сговоре на получение средств?» — задался вопросом адвокат.

Опровергая доводы обвинения о выводе средств со счета мэрии, адвокат подчеркнул: деньги никогда в городской бюджет не поступали.

«ТВЕА сразу перечислила их на счет «АльтоГрупп». В протоколе указано, что китайская компания в ходе реализации проекта модернизации ТЭЦ дополнительно предоставит услуги на $20,3 миллиона, в том числе $2 миллиона на две школы. То есть указано, что построит, а не профинансирует. Это подтвердили и в своих показаниях бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев, министр экономики Осмонбек Артыкбаев, глава Минфина Ольга Лаврова, экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, которые занимались подготовкой всех контрактных и кредитных соглашений», — сказал Марат Эшперов.

Адвокат утверждает, что и выбором подрядчика градоначальник не занимался. «В ходе процесса выяснилось, что мэрия только предложила в качестве подрядчика компанию «АльтоГрупп», а решение принимала сама ТВЕА. Она могла отказаться», — сказал он.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.