История скандального фото. МВД уволило операторов центра мониторинга ГУОБДД

Сотрудники службы внутренних расследований МВД провели служебное расследование по факту опубликованного в СМИ фото автомашины Mercedes с госномером 01KG 578 ACD. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что по результатам расследования за использование в неслужебных целях служебной информации и распространение фото посторонними лицами вольнонаемные — операторы центра А.А. и К.К. — уволены.

«К различным видам дисциплинарных взысканий привлечены четыре должностных лица. По факту следственная служба МВД проводит досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР в отношении отдельных лиц центра мониторинга ГУОБДД МВД», — отметили в ведомстве.

Напомним, что в соцсетях распространили фотографии, на которых изображен мужчина, похожий на главу ГРС Алмаза Мамбетова. По инициативе председателя ведомства создана комиссия в составе ГРС, Госкомитета информационных технологий и связи и МВД, которая должна установить личность водителя, управлявшего автомобилем, и определить ответственность за использование подложных номеров, а также выявить причины и мотивы публикации фотографий в интернете.

10 декабря милиция установила водителя, который ездил с подложными номерами. Однако он не похож на того, кто был запечатлен на фото с камеры «Безопасного города».