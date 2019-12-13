11:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Иски против СМИ. На институт свободы слова идет массированная атака

Депутат парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» Мирлан Жеенчороев прокомментировал иски братьев Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттык».

По его словам, свобода слова в Кыргызстане, по сравнению с соседними государствами, есть, но сейчас этот институт подвергнут массированной атаке. «В свое время, когда бывший президент Алмазбек Атамбаев подавал на авторитетные независимые издания в суд, он настроил против себя прогрессивную общественность. Такие иски оборачиваются против самих же заявителей. Ответчикам моя рекомендация: бороться, обжаловать решение суда об аресте счетов», — сказал депутат Мирлан Жеенчороев.

Пока мы не избавимся от тех судей, которые работают по заказу, — президенты меняются, но эти служители Фемиды остаются — пока мы от них не откажемся, никакого доверия власти не будет.

Мирлан Жеенчороев

Он добавил, что суд должен снять аресты, поскольку это угроза конституционной норме о свободе слова. «Арест счетов приостанавливает хозяйственную деятельность этих изданий, включая зарплату, передвижение, переписку, коммунальные услуги и, соответственно, тем самым идет ограничение деятельности этих медиаорганизаций», — сказал Мирлан Жеенчороев.

Депутат заявил, что поднимет этот вопрос на пленарном заседании. «Это просто беспредел, и я возмущен, судью необходимо привлечь к дисциплинарной ответственности за такие явно неконституционные решения», — подчеркнул Мирлан Жеенчороев.

Напомним, Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд на 24.kg, Kloop и «Азаттык» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ.
Ссылка:
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
Иски Матраимовых против СМИ. Это попытка зачистить информационное поле
Иск Матраимовых против СМИ. Ирина Карамушкина об опасности для свободы слова
Иски Матраимовых против СМИ. Омбудсмен готов выступить медиатором
Камчыбек Ташиев: Свобода слова — основной инструмент в борьбе с коррупцией
Иски Матраимовых против СМИ. Алмамбет Шыкмаматов о тех же граблях
Иск Матраимовых против СМИ. Правозащитники выступили за свободу слова
Иски Матраимовых к СМИ. Власти страны обязаны обеспечить защиту свободы слова
Жанар Акаев прокомментировал иск Матраимовых против трех СМИ
Иск Матраимовых против СМИ. Заседание суда назначено на 19 декабря
Иск в отношении 24.kg, «Азаттыка», Kloop подан с целью запугивания СМИ
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане похолодание и&nbsp;интенсивный снег Штормовое предупреждение: в Кыргызстане похолодание и интенсивный снег
Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву
Скандал с&nbsp;контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра Скандал с контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра
История с&nbsp;подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото История с подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото
Бизнес
БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ &laquo;Бакай Трансфер&raquo; БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ «Бакай Трансфер»
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo;: ареста имущества банка не&nbsp;было «Банк КЫРГЫЗСТАН»: ареста имущества банка не было
С&nbsp;Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети&nbsp;&mdash; 504 С Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети — 504
СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;минус 20&nbsp;процентов на&nbsp;зарядные устройства в&nbsp;O!Store СКИДКИ на смартфоны и минус 20 процентов на зарядные устройства в O!Store
13 декабря, пятница
11:12
Иски Матраимовых против СМИ. Это попытка зачистить информационное поле Иски Матраимовых против СМИ. Это попытка зачистить инфо...
11:08
Иски против СМИ. На институт свободы слова идет массированная атака
11:06
В ГНС установлены нарушения налогового законодательства на 14,5 миллиона сомов
11:02
БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ «Бакай Трансфер»
11:00
Иск Матраимовых против СМИ. Ирина Карамушкина об опасности для свободы слова