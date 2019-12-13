Иски против СМИ. На институт свободы слова идет массированная атака

Депутат парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» Мирлан Жеенчороев прокомментировал иски братьев Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттык».

По его словам, свобода слова в Кыргызстане, по сравнению с соседними государствами, есть, но сейчас этот институт подвергнут массированной атаке. «В свое время, когда бывший президент Алмазбек Атамбаев подавал на авторитетные независимые издания в суд, он настроил против себя прогрессивную общественность. Такие иски оборачиваются против самих же заявителей. Ответчикам моя рекомендация: бороться, обжаловать решение суда об аресте счетов», — сказал депутат Мирлан Жеенчороев.

Пока мы не избавимся от тех судей, которые работают по заказу, — президенты меняются, но эти служители Фемиды остаются — пока мы от них не откажемся, никакого доверия власти не будет. Мирлан Жеенчороев

Он добавил, что суд должен снять аресты, поскольку это угроза конституционной норме о свободе слова. «Арест счетов приостанавливает хозяйственную деятельность этих изданий, включая зарплату, передвижение, переписку, коммунальные услуги и, соответственно, тем самым идет ограничение деятельности этих медиаорганизаций», — сказал Мирлан Жеенчороев.

Депутат заявил, что поднимет этот вопрос на пленарном заседании. «Это просто беспредел, и я возмущен, судью необходимо привлечь к дисциплинарной ответственности за такие явно неконституционные решения», — подчеркнул Мирлан Жеенчороев.

Напомним, Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд на 24.kg, Kloop и «Азаттык» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ.