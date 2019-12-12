Отчет госкомиссии еще не рассмотрен, а в СДПК уже обозвали ее работу фикцией

СДПК сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева распространила заявление.

Авторы назвали фикцией государственную комиссию по изучению событий 7-8 августа в Кой-Таше. По их мнению, она служит «ширмой» для прикрытия политических ошибок и преступлений действующего руководства республики.

«СДПК считает, что заключение государственной комиссии по событиям в Кой-Таше 7-8 августа продиктовано властями и не соответствует действительности. Более того, эта государственная комиссия, а если быть точнее, «дежурная», является фиктивным институтом, так как не существует положений о подобных комиссиях и каких-либо регламентов, определяющих нормы ее работы», — говорится в тексте.

Членов госкомиссии обвинили в отстутствии беспристрастности. По мнению социал-демократов, состав государственной комиссии в абсолютном своем большинстве ярко демонстрирует присутствие конфликта интересов: некоторые якобы имеют личные неприязненные отношения к бывшему главе государства.

Аргументами в СДПК всерьез называют собственные наблюдения.

«Как показали наши наблюдения, «дежурная» комиссия создана только с целью прикрыть ошибки силовых органов и оправдать незаконный штурм и расправу над мирными гражданами, а также с целью легализовать суды над Атамбаевым и его сторонниками», — отмечается в заявлении.

По мнению СДПК, комиссия, по сути, взяла на себя функции следствия, члены старались оказать на сторонников бывшего президента давление и внушить страх.

В партии также настаивают на том, что Курманбек уулу Миржан умер от разрыва гранаты при штурме в Кой-Таше.

Военную прокуратуру авторы заявления обвинили в терроре в отношении 1 тысячи 700 человек, подписавших заявление с требованием привлечь к ответственности организаторов вооруженного нападения.

Стоит отметить, что госкомиссия была создана 29 августа 2019 года решением премьер-министра. Три месяца ее работы не вызывали у членов СДПК Алмазбека Атамбаева такой эмоциональной реакции. А депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова и вовсе проигнорировали приглашение на заседание, когда члены комиссии хотели получить информацию из первых уст. Обе находились в эпицентре событий 7-8 августа.

По странному совпадению заявление распространено сегодня, в день, когда отчет госкомиссии будет заслушан на открытом заседании Жогорку Кенеша.