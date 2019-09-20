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Общество

Госкомиссия по Кой-Ташу. Ирина Карамушкина отказывается отвечать на вопросы

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина заявила, что не будет сотрудничать с государственной комиссией по изучению ситуации в Кой-Таше 7-8 августа. Об этом она написала в соцсетях.

По ее словам, члены комиссии небеспристрастны и она «была создана лишь для того, чтобы оправдать действия власти и военного штурма мирных граждан».

«Официально заявляю, что можете, конечно, предпринять штурм моего дома и забрать в наручниках, но я отказываюсь приходить для дачи показаний. Или проводите открытое заседание в прямом эфире, тогда я расскажу еще раз, кто действительно спровоцировал народ на беспорядки, как проходил военный штурм граждан, как, спасая сотрудников спецназа, я теперь с легкой руки генпрокурора стала организатором захвата заложников», — написала депутат.

Ранее о своем отказе сотрудничать с госкомиссией заявила другая народная избранница — Асель Кодуранова. Она также отметила, что не считает членов комиссии объективными.

В свою очередь член госкомиссии, председатель Общественного объединения ветеранов «Антитеррор-Альфа» Артур Медетбенков заявил 24.kg, что ему очень жаль, что Карамушкина не хочет отвечать на вопросы. Тем самым она лишает общественность возможности услышать ее показания.

«Конечно, мы не органы дознания и не можем осуществить принудительный привод. Но мы работаем беспристрастно, и готовы заслушать всех для вынесения объективного и полного заключения. Отказавшись, Ирина Карамушкина сама играет на руку распространителям слухов и недостоверной информации», — сказал Артур Медетбеков.

Напомним, что после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В состав комиссии вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Свое заключение они должны представить Жогорку Кенешу к концу сентября.
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