Госкомиссия по Кой-Ташу. Ирина Карамушкина отказывается отвечать на вопросы

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина заявила, что не будет сотрудничать с государственной комиссией по изучению ситуации в Кой-Таше 7-8 августа. Об этом она написала в соцсетях.

По ее словам, члены комиссии небеспристрастны и она «была создана лишь для того, чтобы оправдать действия власти и военного штурма мирных граждан».

«Официально заявляю, что можете, конечно, предпринять штурм моего дома и забрать в наручниках, но я отказываюсь приходить для дачи показаний. Или проводите открытое заседание в прямом эфире, тогда я расскажу еще раз, кто действительно спровоцировал народ на беспорядки, как проходил военный штурм граждан, как, спасая сотрудников спецназа, я теперь с легкой руки генпрокурора стала организатором захвата заложников», — написала депутат.

Ранее о своем отказе сотрудничать с госкомиссией заявила другая народная избранница — Асель Кодуранова. Она также отметила, что не считает членов комиссии объективными.

председатель Общественного объединения ветеранов «Антитеррор-Альфа»

В свою очередь член госкомиссии,Артур Медетбенков заявил, что ему очень жаль, что Карамушкина не хочет отвечать на вопросы. Тем самым она лишает общественность возможности услышать ее показания.

«Конечно, мы не органы дознания и не можем осуществить принудительный привод. Но мы работаем беспристрастно, и готовы заслушать всех для вынесения объективного и полного заключения. Отказавшись, Ирина Карамушкина сама играет на руку распространителям слухов и недостоверной информации», — сказал Артур Медетбеков.

Напомним, что после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В состав комиссии вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Свое заключение они должны представить Жогорку Кенешу к концу сентября.