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Общество

Бдите, за вами следят. Эксперты предостерегают о массовом сборе личных данных

Общественный фонд «Гражданская инициатива интернет политики» (ГИИП) бьет тревогу: в мессенджере Telegram кыргызстанцы столкнулись с несанкционированным доступом неизвестных к их переписке, в том числе секретным чатам и личным фотографиям.

Гражданские активисты приветствуют решение премьер-министра Махаммедкалыя Абылгазиева сформировать до 1 февраля 2020 года государственный орган по защите личных данных граждан.

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ГИИП на протяжении десяти лет призывал правительство создать такой самостоятельный независимый уполномоченный госорган по защите персональных данных.

В организации подчеркивают важность инициативы именно сейчас, когда цифровая трансформация в Кыргызстане стала приоритетом: внедряются новые технологии оказания государственных услуг в цифровом формате, наши персональные данные становятся цифровыми, включая биометрику, что неизбежно влечет риски их большей уязвимости, возможных утечек.

Наши с вами персональные данные все чаще воруют, они становятся предметом торга, вымогательства. Растет трансграничная компьютерная преступность, жертвами которой становятся граждане, бизнес, государственные организации.

«Активизируется террористическая и экстремистская деятельность, осуществляемая при помощи цифровых коммуникаций. Невиданные масштабы приобретают программы по тайному сбору данных граждан и организаций. Буквально в конце ноября  начале декабря по Кыргызстану прокатилась волна взломов аккаунтов», — отмечают в ГИИП.

Экспертами установлено, что злоумышленники получают доступ к Telegram с помощью перехвата SMS-кодов, получаемых при входе в аккаунт с нового устройства. Чтобы взломать чужой аккаунт, злоумышленники сами инициируют запрос на отправку мессенджером SMS с кодом активации, потом перехватывают его с помощью специальных технических средств или инсайда в операторах сотовой связи и используют полученный код для успешной авторизации в мессенджере, получая доступ ко всем данным пользователя.

На хакерских форумах в даркнете все чаще публикуются свежие объявления о продаже доступа к мессенджерам.

Все мы в течение последней недели следим за развитием ситуации с утечкой и публикацией фото авто с подложными номерами с персональными данными граждан с камер «Безопасного города», контролируемых правоохранительными органами, что также является грубейшим нарушением конфиденциальности и свидетельствует о том, насколько мы все уязвимы сегодня.

Активно и массово внедряется система распознавания лиц на базе китайской технологии, что также является большим вызовом и может рассматриваться как нарушение нашей конфиденциальности и вмешательство в частную жизнь.

Поэтому, если персональные данные не защищать — последствия могут быть самые печальные.

Убеждены, что приоритетом для вновь создаваемого госоргана должны стать обеспечение контроля за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства, защита прав субъектов персональных данных.

В ГИИП подчеркивают, что предстоит принятие целого пласта нормативных правовых актов. Поскольку в нашем законодательстве нет никакой ответственности за нарушение требований законодательства о защите персональных данных.

Даже если источник утечки фото автомобиля с подложными номерами с персональными данными граждан с камер «Безопасного города» или киберпреступник, взламывающий аккаунты в Telegram, будут установлены, к ответственности за нарушение конфиденциальности и непринятие мер к их надлежащей защите привлечь невозможно. Соответствующих статей в нашем Уголовном кодексе нет.
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