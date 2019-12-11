Защитой персональных данных озаботился Мухаммедкалый Абылгазиев

«Необходимо обеспечить полноценную защиту личных данных граждан от незаконных действий. Не должно быть фактов распространения, передачи личных данных без разрешения самого гражданина», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев во время совещания в цифровизированном командном центре Министерства внутренних дел.

Премьер отметил, что «Безопасный город» позволил повысить уровень культуры участников дорожного движения. Глава кабмина считает, что именно этот проект стал самой большой победой правительства.

«Мы завершили реализацию первого этапа проекта и добились повышения уровня культуры водителей и пешеходов. В результате реализации проекта в городе Бишкеке и Чуйской области вдвое уменьшилось число аварий и пострадавших в ДТП. Видеокамеры позволяют следить за общественной безопасностью, способствуют более быстрому раскрытию преступлений», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Кроме того, он напомнил, что последние два года в республике проводится комплекс мероприятий по цифровизации государственных услуг и процедур и внедрению цифровых технологий. Принята стратегия кибербезопасности на 2019-2023 годы, продолжается работа по цифровизации процессов в судебных органах, правоохранительных, органах прокуратуры, функционируют Единый реестр преступлений и проступков и Единый реестр нарушений. Создан мониторинговый и командный центры, заработала система «Единого окна». На контрольно-пропускных пунктах на государственных границах установлены системы видеонаблюдения.

«Защита прав и свобод гражданина, защита его личных данных является одной из основных обязанностей государства», — сказал премьер.

Я ставлю задачу до 1 февраля 2020 года сформировать государственный орган по защите личных данных граждан. Мухаммедкалый Абылгазиев

Чиновник поручил ускорить все мероприятия по реализации второго этапа проекта «Безопасный город», а также обеспечить их качественное исполнение. Вместе с этим Министерству внутренних дел поручено начать работу по открытию мониторингового центра и ускорить работу по формированию службы Патрульной милиции в Оше, принять меры по недопущению фактов изготовления и использования подложных автомобильных номеров, проработать вопросы по открытию цифровизированных командных центров в Оше и областных центрах.