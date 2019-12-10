Алмазбек Атамбаев отказался проходить психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом 24.kg рассказала официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева со ссылкой на депутата парламента Ирину Карамушкину.

По ее словам, психиатры приезжали в СИЗО ГКНБ, где содержится бывший президент страны, однако он отказался отвечать на вопросы врачей.

«Сегодня прошли экспертизу Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова. Как они рассказали, проверка прошла в форме беседы. Результаты будут готовы через 10 дней», — добавила Кундуз Жолдубаева.

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Следственная служба МВД расследует досудебное производство по факту захвата заложников и массовых беспорядков в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области. В рамках производства бывшему главе государства и другим подозреваемым, в том числе двум депутатам Жогорку Кенеша, предписано пройти психолого-психиатрическую экспертизу.