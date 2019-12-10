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Общество

В Кыргызстане растет численность безработных

Численность зарегистрированных безработных на 1 ноября 2019 года составила 83,3 тысячи человек. Это на 18,9 процента больше по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит Министерство труда и социального развития.

Отмечается, что численность незанятого населения, состоящего на учете в органах государственной службы занятости в поисках работы,  102,9 тысячи человек. Это на 12,1 процента больше, чем в 2018-м.

Из общего числа зарегистрированных безработных 48,6 процента составили женщины. Уровень зарегистрированной безработицы составил 3,3 процента от экономически активного населения.
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