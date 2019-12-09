Беспорядки в Кой-Таше. Что выяснила государственная комиссия

Заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято членами госкомиссии и подписано больше месяца назад. В парламент документ направлен 21 ноября. Однако по неизвестной причине в Жогорку Кенеше не приступали к его рассмотрению. Заключение сначала потерялось в стенах Дома правительства, потом, видимо, в ЖК.

Завтра, 10 декабря, профильный комитет рассмотрит заключение. Скорее всего, в четверг отчет госкомиссии вынесут на пленарное заседание.

24.kg изучило, к каким выводам пришли члены государственной комиссии.

Кто виноват

В состав комиссии, напомним, вошли 20 человек. Возглавил ее вице-премьер-министр по силовому блоку Жениш Разаков. Среди членов комиссии также депутаты парламента, эксперты, бывшие силовики, юристы и гражданские активисты.

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Известно, что заключение госкомиссии неоднократно переписывалось. Первый вариант не устроил некоторых членов. Они проголосовали против его принятия и предложили свои поправки.

В частности, в том документе всю вину за события в Кой-Таше возложили на бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников. При беспорядках, напомним, погиб заместитель командира спецподразделения «Альфа» ГКНБ Усен Ниязбеков, еще несколько силовиков были ранены. Травмы также получили многие милиционеры. Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов уже четвертый месяц не может прийти в себя: ему разбили голову камнем во время беспорядков. Сотрудники ОВД прибыли на место без специального обмундирования, чем подвергли себя риску.

Однако за такие промахи в организации спецоперации ответственности ни одного из руководителей силовых структур в первом варианте заключения не прописали.

Некоторые члены комиссии были не согласны с проектом заключения и внесли свои правки.

Об ответственности руководителей силовых структур говорили и на встрече журналистов с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

«При бездарном руководстве спецоперацией в селе Кой-Таш погиб заместитель командира «Альфы». Утеряно большое количество оружия. Различные травмы получили как сотрудники ГКНБ, так и МВД. Пострадало большое число гражданских лиц. То есть совершенно неоправданные риски допущены, ведь все могло закончиться не просто массовыми беспорядками, но и госпереворотом. Бывший президент страны уже отвечает, и очевидно, что получит обвинительный приговор. А должностные лица, допустившие произошедшее в Кой-Таше, должны нести ответственность? Кто ответит за допущенные грубые ошибки?» — такой вопрос главе государства задало 24.kg.

Президент тогда заверил, что не озвучивает свое мнение, поскольку не желает разговоров о том, что он вмешивается в следствие, в работу государственной комиссии по изучению событий в селе Кой-Таш 7-8 августа.

«Комиссия работает. Следствие идет. Я сейчас скажу, но это одно мнение. Мнение президента. Давайте дождемся окончания работы комиссии. Свое заключение она представит депутатам парламента. В Жогорку Кенеше будут заслушаны итоги ее работы. Наверняка будут вопросы. На них ответят члены госкомиссии», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Очевидно, что председатель комиссии Жениш Разаков правильно понял посыл главы государства: вопросов не должно возникать. А значит, заключение должно удовлетворять все стороны и широкую общественность.

В итоге документ подкорректировали, прописав ответственность руководителей силовых структур.

Причины и условия

Основными причинами и условиями, которые привели к событиям в Кой-Таше, члены комиссии назвали:

— противоправные действия Алмазбека Атамбаева, который публично игнорировал требования Конституции о равенстве всех перед законом КР и уголовно-процессуальным законодательством;

— намеренное введение в заблуждение населения Атамбаевым и его сторонниками о «незаконности» лишения статуса экс-президента и вызова его в органы следствия в качестве свидетеля для дачи показаний;

— информационную кампанию, которую вел Атамбаев и его сторонники по созданию негативного общественного мнения и подрыву авторитета, имиджа и доверия к органам государственной власти;

— освещение событий предвзято и однобоко через подконтрольные Атамбаеву СМИ, заказные материалы в известных печатных изданиях и на интернет-ресурсах, а также нагнетание напряженности в стране публикациями и комментариями через многочисленные фейковые аккаунты (тролли) в социальных сетях;

— оказание моральной и материальной поддержки отдельными политическими и общественными деятелями, а также бывшими высокопоставленными чиновниками путем участия в митингах, пресс-конференциях и других мероприятиях, а также организация питания и других условий для привлечения и содержания людских ресурсов в доме Атамбаева, преднамеренное создание видимости наличия протестного потенциала в селе Кой-Таш и искусственное разжигание межрегиональной розни;

— недостаточная работа правительства КР по организации координации действий силовых структур и обеспечению объективной информацией населения по событиям 7 и 8 августа;

— низкий уровень координационного взаимодействия между руководителями подразделений ГКНБ и МВД в ходе обострения ситуации при осуществлении принудительного привода Атамбаева;

— недостаточная работа местных органов власти по осуществлению своих полномочий в сфере обеспечения правопорядка и безопасности на вверенной территории.

Выводы

В трех пунктах члены госкомиссии прописали ответственность за события, а также дали оценку действиям силовиков.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев планировал насильственный захват власти, сопряженный с массовыми беспорядками и мародерствами. из выводов госкомиссии по событиям в Кой-Таше

В выводах говорится:

1. А.Ш.Атамбаев, осознавая неотвратимость наказания за свои умышленные преступные действия в период исполнения полномочий президента КР, ставя личные интересы выше интересов народа и государства, в целях уклонения от уголовной ответственности, публично игнорируя Конституцию и законы КР, манипулируя понятиями законности, вводил общественность в заблуждение, также искусственно нагнетая межрегиональные противоречия, дискредитируя государственную власть, создавая ложное представление о наличии протестного потенциала в обществе и пытаясь заручиться международной поддержкой, преднамеренно готовил насильственный захват власти в стране.

Первоначально планировалось организовать вооруженный отпор сотрудникам правоохранительных органов в ходе принудительного привода, организовывая различные провокации, в том числе с возможными человеческими жертвами со стороны его сторонников, которые должны были мобилизовать граждан на выступления против власти.

В последующем планировался насильственный захват власти, сопряженный с массовыми беспорядками, мародерством и тому подобное.

2. Ответственность за события 7 и 8 августа 2019 года в селе Кой-Таш целиком и полностью лежит на А.Ш.Атамбаеве и его сторонниках, планировавших вооруженный отпор законным действиям сотрудников правоохранительных органов и последующий насильственный захват власти.

3. Действия ГКНБ и МВД по осуществлению принудительного привода и последующего задержания А.Ш.Атамбаева, несмотря на допущенные ошибки и просчеты, были основанными на нормах Конституции КР, действующего Уголовно-процессуального кодекса КР и законодательства КР.

Рекомендации

В рекомендациях члены госкомиссии прописали действия, которые необходимо предпринять Жогорку Кенешу, правительству и Генеральной прокуратуре.

Жогорку Кенешу рекомендовано: дать политическую оценку действиям А.Ш.Атамбаева по игнорированию Конституции и законов КР и организации насильственного захвата власти в стране, а также его сторонников — депутатов Жогорку Кенеша И.Ю.Карамушкиной, М.Мадеминова, А.С.Кодурановой, К.Б.Орозовой, А.Артыкова — за соучастие в этом.

Правительству члены комиссии рекомендуют рассмотреть вопрос об ответственности:

— должностных лиц ГКНБ КР за недостатки и упущения в работе по пресечению противоправных посягательств на конституционный строй и обеспечению информационной безопасности, а также за ненадлежащее исполнение следственного поручения по осуществлению принудительного привода А.Ш.Атамбаева, повлекшее тяжкие последствия;

— должностных лиц МВД КР за ненадлежащее осуществление руководства при пресечении массовых беспорядков и обеспечении правопорядка в период 7-8 августа 2019 года, а также отсутствие обеспечения условий безопасного выполнения сотрудниками служебных обязанностей, повлекшее многочисленные травмы и ранения среди сотрудников и другие тяжкие последствия.

Кабмину также рекомендовано изучить действия местных органов власти по осуществлению своих полномочий в сфере обеспечения правопорядка и безопасности на соответствующей территории. Оказать в установленном порядке материальную, медицинскую и иную помощь пострадавшим гражданам в ходе событий 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области.

Правительству также прописано:

— образовать отдельную межведомственную оперативно-следственную группу по розыску и возврату утерянного во время событий огнестрельного оружия и боеприпасов;

— усилить системную работу в регионах и на местном уровне по укреплению национального единства и межрегионального согласия;

— выделить финансовые средства для улучшения материально-технической базы и приобретения комплекса современных средств индивидуальной защиты сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих общественную безопасность и правопорядок;

— разработать нормативные правовые акты, регулирующие обеспечение условий безопасного выполнения сотрудниками органов внутренних дел служебных обязанностей;

— провести мониторинг состояния здоровья всех пострадавших во время событий 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш и при необходимости обеспечить надлежащее оказание медицинской помощи.

Генеральной прокуратуре КР рекомендовано дать правовую оценку:

— по фактам отсутствия должного реагирования соответствующими прокурорами и должностными лицами правоохранительных органов по профилактике и пресечению массовых правонарушений, имевших место в предшествующий событиям период;

Дать правовую оценку действиям должностных лиц ГКНБ и МВД в ходе проведения принудительного привода и задержания Алмазбека Атамбаева.

— действиям всех лиц, оказывавших всяческое содействие в организации и совершении преступлений против государственной власти, в том числе телевизионных каналов и информационных изданий за опубликование призывов к насильственному свержению конституционного строя;

Кроме того, главному надзорному органу рекомендуется:

— изучить произведенные в период событий процессуальные действия на предмет соответствия уголовно-процессуальному законодательству;

— обеспечить надлежащий надзор за объективным расследованием уголовных дел, возбужденных в ходе событий, с принятием исчерпывающих мер по установлению причин и условий, способствовавших совершению расследуемых преступлений, и вынесением актов прокурорского реагирования по всем случаям правонарушений;

— организовать работу по своевременному и всестороннему рассмотрению обращений граждан, связанных с произошедшими событиями, и систематическому информированию общественности по расследуемым уголовным делам.

С полной версией заключения по событиям в Кой-Таше можно ознакомиться здесь.