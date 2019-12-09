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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Редакция Kyrgyztoday не согласна с решением по иску экс-спикера парламента

Редакция интернет-издания Kyrgyztoday не согласна с решением по иску экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова. Адвокаты журналистов обжаловали его в Бишкекском горсуде. 

По словам адвоката Гули Рыскуловой, в ходе судебного разбирательства во второй инстанции решится вопрос, намерен ли Ахматбек Келдибеков отозвать материальные претензии. Она отметила, что журналисты так и не опубликовали опровержение и не сняли публикации, ставшие предметом судебного разбирательства, с сайта. 

Ахматбек Келдибеков потребовал опровержения и 1 миллион сомов в качестве морального ущерба.

Суд частично удовлетворил требование истца. Kyrgyztoday обязан снять унижающие честь и достоинство Ахматбека Келдибекова статьи, дать опровержение и выплатить 30 тысяч сомов в качестве компенсации. 
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