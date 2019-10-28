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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Экс-спикер выиграл суд против Kyrgyztoday. Издание ему должно заплатить

Экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков выиграл суд у кыргызскоязычного издания Kyrgyztoday. Об этом 24.kg сообщили в канцелярии судебной инстанции. 

Процесс проходил в Первомайском районном суде. Бывшего депутата оскорбил ряд публикаций, где его назвали коррупционером. Он потребовал опровержения и 1 миллион сомов в качестве морального ущерба.

Суд частично удовлетворил требование истца. Интернет-портал Kyrgyztoday обязан снять унижающие честь и достоинство Ахматбека Келдибекова статьи, дать опровержение и выплатить 30 тысяч сомов в качестве компенсации. 
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