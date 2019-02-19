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Общество
Сюжет: Иски против СМИ (108)

Экс-спикер отзовет претензии к Kyrgyztoday, если будет опровержение

Экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков готов отозвать материальные претензии к Kyrgyztoday. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Гуля Рыскулова.

По ее словам, истец не собирается банкротить СМИ, но хочет, чтобы перед ним извинились.

«В этой статье его назвали коррупционером и указали, что он судим за это. Но суд еще первой инстанции снял с моего подзащитного обвинение в коррупции и приговорил к штрафу за злоупотребление. Ахматбек Келдибеков погасил судимость в 2017 году. Поэтому лингвистическая экспертиза признала материал недостоверным, с элементами ущемления чести и достоинства истца. Сторона ответчика попросила время на ознакомление с результатами исследования лингвистов. Следующее заседание суда — 13 марта», — сказала Гуля Рыскулова.

Она добавила, что претензии к ресурсу отзовут, если появятся опровержение и извинение, а статья, которая сейчас оспаривается в суде, будет удалена. 

Напомним, Ахматбек Келдибеков, бывшие генеральный прокурор Азимбек Бекназаров и глава ГКНБ Кенешбек Дуйшебаев также судятся с экс-президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и директором принадлежащего ему телеканала «Апрель» Дмитрием Ложниковым. Общая сумма искового требования — 18 миллионов сомов. 
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