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Общество

Строительство ТЭЦ-2 оценивается в $200 миллионов

Примерная стоимость строительства ТЭЦ-2 мощностью 300 мегаватт составляет $200 миллионов. Об этом сообщил журналистам председатель правления Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров.

По его словам, столица растет, строятся и вводятся в эксплуатацию новые дома, которые надо обеспечивать теплоэнергией. Поэтому возникла необходимость вернуться к проекту ТЭЦ-2.

«Надо достроить ТЭЦ-2, премьер нам поручил. Обязательно будем это делать. Эта теплоэлектроцентраль будет работать на газе, чтобы экологию не портить. Сейчас ищем инвесторов», — рассказал Назаров.

Он отметил, что местных жителей не будут переселять, если ТЭЦ построят на газе. Однако если она будет работать на другом топливе, то, возможно, придется выселять людей.

Напомним, в начале октября премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев побывал на ТЭЦ-2. Тогда он отметил, что один из проблемных на сегодня вопросов — это судьба ТЭЦ-2, строительство которой было начато в 1986 году, но так и не было завершено. Изначально для возведения объекта в Сокулукском районе было выделено 136 гектаров земли, но в 2005 году произошел самовольный захват 27,7 га земли. Сейчас на этих территориях уже построено свыше тысячи домов.

«Мы должны найти оптимальное решение. Такая ситуация с подобным стратегическим объектом — это, конечно же, в первую очередь вина властей. И такие ситуации, к сожалению, наблюдались не только здесь. Если бы они своевременно не дали возможность людям захватить земли, объяснили бы им, то такой проблемы, как сегодня, не было. Энергетики должны произвести все необходимые расчеты и найти наиболее оптимальный путь возобновления работы столичной ТЭЦ-2, представив эффективную модель инвестиционного проекта», — заявил тогда Мухаммедкалый Абылгазиев.
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