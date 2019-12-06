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Общество
Сюжет: Скандалы в сфере культуры

Скандал с феминале. Суд не разрешил выйти на митинг противникам выставки

Первомайский суд Бишкека не разрешил провести митинг против феминале. Об этом 24.kg сообщил гражданский активист Аманбол Бабакулов.

По его словам, Первомайский суд запретил проведение митингов с 5 декабря до 1 января.

«Судья решение обосновала тем, что в эти дни в общественных местах будет много людей, а на площадях устанавливают новогоднее оформление», — рассказал активист.

Организаторы митинга направляли мэрии уведомления о желании провести акцию на Старой площади или перед памятником Уркуе Салиевой.

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«Да, наша акция против феминале. Мы хотим установить 40 юрт, пригласить 40 женщин в элечеках и 40 мужчин. На встрече планируем обсудить национальные нравы и традиции. Теперь, наверное, проведем в другом месте. Может, на какой-нибудь частной территории», — сказал Аманбол Бабакулов.

В Бишкеке проходит первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины.

Директора Кыргызского национального музея изобразительных искусств Миру Джангарачеву поспешно освободил от должности министр культуры.
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