Помилование Садыра Жапарова. Документов для решения вопроса не хватает

Комиссия по помилованию при президенте Кыргызстана направила прошение экс-депутата парламента Садыра Жапарова в ГСИН на доработку. Не хватает документов. Об этом 24.kg сообщил активист Мелис Аспеков.

По его словам, бывший нардеп обратился в комиссию по помилованию еще 16 октября. Ответ пришел только сейчас. Однако в нем говорится, что нужны дополнительные документы для рассмотрения прошения.

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Известно, что в прошении Садыр Жапаров указал, что ни в чем не виновен, противоправных действий не совершал, а его семья находится в тяжелом положении — умерли отец и мать, похоронили сына. Экс-депутат ЖК просит помилования и освобождения.

Напомним, что суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.

Сторонники Садыра Жапарова продолжают сбор подписей за его освобождение.