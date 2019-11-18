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Общество

Садыр Жапаров обратился за помилованием к президенту

Садыр Жапаров отправил президенту прошение о помиловании. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Шарабидин Токтосунов.

По его словам, экс-депутат обратился к главе государства по просьбе своих родственников.

Ранее защита Жапарова заявляла, что он не намерен просить о помиловании, а будет добиваться справедливого решения суда. 

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«Он направил заявление 16 октября 2019 года. В нем указал, что ни в чем не виноват, противоправных действий не совершал, но его семья находится в тяжелом положении, что он потерял отца и мать, похоронил сына. Он попросил освободить его. Но пока ответа нет», — отметил Шарабидин Токтосунов.

Напомним, что суды всех инстанций приговорили экс-депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.

Сторонники Садыра Жапарова продолжают сбор подписей за его освобождение.
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