Сторонники Садыра Жапарова собирают подписи за его освобождение

Сторонники экс-депутата Садыра Жапарова собирают подписи за его освобождение. Об этом 24.kg сообщил адвокат политика Шерабидин Токтосунов.

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По его словам, создан штаб в поддержку Садыра Жапарова. Люди по всей стране и за рубежом собрали уже 200 тысяч подписей. «Потом мы эти подписные листы направим в Верховный суд и президенту Сооронбаю Жээнбекову. Садыр Жапаров содержится в заключении незаконно. В его действиях нет состава преступления, и мы можем это доказать, если его дело направят на пересмотр», — сказал Шерабидин Токтосунов.

Напомним, что суды всех инстанций приговорили экс-депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.