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Общество

Беспорядки в Кой-Таше. Заключение госкомиссии поступило в профильный комитет

Заключение госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа поступило в комитет по правопорядку. Об этом 24.kg сообщила его глава Наталья Никитенко.

По ее словам, на очередном заседании профильного комитета депутаты обсудят документ. Планируется заседание на 10 декабря. На палату заключение госкомиссии поступит 11 декабря. Отмечается, что докладчиком выступит нардеп Тынчтык Шайназаров.

После задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители кабмина, общественные деятели и эксперты.

Только у одного члена госкомиссии есть особое мнение — у Клары Сооронкуловой. Его депутаты также обязаны рассмотреть.

Известно, что в заключении правительству предписано рассмотреть ответственность должностных лиц правоохранительных органов. В выводах также подчеркивается, что в действиях руководителей силовых структур были просчеты и ошибки.
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