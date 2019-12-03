Скандал с феминале. Роза Отунбаева возмущена отсутствием реакции депутатов

Парламент должен отреагировать на скандал с феминале в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Об этом экс-президент Роза Отунбаева заявила на презентации книги «Диалоги Омурбека Текебаева с Elgezit.kg».

В своем выступлении она остановилась на скандале по феминале в музее ИЗО.

«Группа людей напугала молодого министра культуры, и под натиском он убрал директора музея. Куда вы смотрите, парламент? У вас же есть социальный комитет. Может, спросите, за что освобождают Миру Джангарачеву?» — возмутилась Роза Отунбаева.

Она отметила, что в Кыргызстане заслуга женщин огромна, они делают порой больше, чем мужчины, но права женщин по-прежнему остаются незащищенными.

«Все возмутились из-за того, что датчанка вышла с эпатажем, продемонстрировав положение женщин в секс-индустрии. А разве возле гостиницы напротив музея ИЗО по ночам не ходят такие женщины, разве наши мужчины не потешаются в саунах с такими женщинами? Только в Бишкеке 14 кризисных центров. Сколько жен берут наши мужчины только для того, чтобы было куда списать наворованное?!» — сказала Роза Отунбаева.

В Бишкеке проходит первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины.

Директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств Мира Джангарачева была поспешно освобождена от должности министром культуры Азаматом Жаманкуловым.