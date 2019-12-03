Суд по модернизации ТЭЦ. Интересы CMEC лоббировал депутат Кожобек Рыспаев

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон.

Выступает бывший премьер-министр Сапар Исаков.

«Депутат Чыныбай Турсунбеков на вопрос Жанторо Сатыбалдиева ответил, что компанию CMEC лоббировал Кожобек Рыспаев», — напомнил сегодня в суде обвиняемый Сапар Исаков.

По его словам, нардеп во время переговоров был в партии «Ар-Намыс», а потом перешел в СДПК. Именно Кожобек Рыспаев заявил, что у него есть претензии по модернизации ТЭЦ. Это вызвало негативную реакцию китайской стороны. Тогда Сапар Исаков решил встретиться с однопартийцем и выяснить, что не нравится парламентарию.

«Я спросил у депутата, есть ли у него документальные факты. Он подтвердил, что у него были устные претензии по перевозке оборудования из Китая в Кыргызстан. Он ответил, что ему необходимо нанять сметчиков и доказательства будут. Для того чтобы нанять сметчиков, надо заплатить деньги. Кожобек Рыспаев никогда из кармана деньги свои не вытащит. Никаких сметчиков он не нанимал. Прежде чем кидать камень в огород чужой страны, дайте факты, я сказал ему», — рассказал Сапар Исаков.

По словам подсудимого, на это народный избранник якобы ответил, что сделал запрос в ОАО «Электрические станции», но ответа не последовало.

«Считаю, что этого просто не могло быть. Он соврал, я полагаю. Компания с львиной госдолей обязана отвечать на запрос депутата, тем более профильного комитета. Запрос он не направлял. Нельзя же так лгать», — возмутился бывший премьер-министр.

При этом Сапар Исаков напомнил, что разговор между премьером и нардепом произошел спустя 3,5 года после заключения соглашения о модернизации ТЭЦ.

«Я многое передумал, сидя в СИЗО. Получается, что всю воду мутил Кожобек Рыспаев. Был такой эксперт Николай Кравцов, который болел за энергетику республики, прилагал усилия, чтобы в стране было все хорошо. Однако во время суда свидетель дал показания, что Николай Кравцов в присутствии нескольких лиц признался, что он скопировал технические параметры компании TBEA и передал CMEC, чтобы она внесла кыргызской стороне. Придет время, народ, эксперты, следователи дадут оценку этому тоже», — заключил он.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.