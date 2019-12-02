Почему дело Аиды Саляновой должно быть декриминализировано? Ответ юристов

Завтра после долгого перерыва в Верховном суде продолжится процесс по пересмотру уголовного дела в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой.

Прошлое заседание было отложено в связи с тем, что один из прокуроров — Эрмеков принял заявленный ему отвод.

Юристы, представляющие интересы Аиды Саляновой, пояснили 24.kg, почему дело подзащитной должно быть пересмотрено в связи с декриминализацией. Напомним, по версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году Аида Салянова незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Она была осуждена на 5 лет с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет.

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Более того, в отношении Аиды Саляновой возбудили еще одно уголовное дело в рамках расследования незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева.

Представитель защиты Аиды Саляновой Рабига Садыкова отмечает, что лицензия, выданная Алексею Елисееву, действительна только на территории Кыргызстана. За границей она не имеет абсолютно никакой силы, и это указано на самом бланке документа.

Кроме того, отмечает юрист, в любом преступлении должен быть мотив. Но его не могло быть хотя бы потому, что Салянова и Елисеев никогда не были знакомы. Это подтвердил и сам Алексей Елисеев.

«Государству не было причинено ни одного тыйына ущерба. Согласно новому УК, должен быть доказан значительный вред. Более того, все свидетели обвинения (ГКНБ и прокуратура) на следствии и в судах предыдущих инстанций сказали, что лицензия была возобновлена законно», — отметила Рабига Садыкова.

Если прежняя власть не могла доказать даже незначительный вред, то как сегодня суд уже без политического давления Алмазбека Атамбаева может доказать значительный вред, которого в природе не существует? Рабига Садыкова

Она напомнила, что у Аиды Саляновой не было судимости и ее приговорили за действия, которые происходили в феврале 2010 года при приостановлении Алексею Елисееву действия лицензии. Но тогда Аида Салянова не была ни министром, ни курирующим заместителем министра. А в отношении тех, кто готовил этот приказ, кто его инициировал, уголовное дело прекращено. Адвокат подчеркнула, что одна из сотрудниц МВД подтвердила — первая запись в картотеке на Алексея Елисеева была внесена в 2011 году. То есть после возобновления ему адвокатской лицензии.

Стоит отметить, что, например, Ишенбаю Кадырбекову и другим адвокатскую лицензию возобновляли точно по аналогичной процедуре, как и Алексею Елисееву. Сам Кадырбеков подтвердил это в суде.