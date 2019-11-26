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Общество

Пересмотр дела Аиды Саляновой. Суд принял отвод прокурора

В Верховном суде продолжается процесс по пересмотру уголовного дела в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой.

Адвокаты настаивают на декриминализации в связи с вступлением в силу новых УК и УПК. Заседание перенесли на 3 декабря. Защита заявила отвод представителю гособвинения, прокурору Эрмекову. Он был в составе коллегии, когда в 2018 году ВС КР оглашал приговор по делу Саляновой, признав ее виновной в злоупотреблении служебным положением и поддержав решения предыдущих инстанций.

По версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010-м она незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Аида Салянова осуждена на 5 лет с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет.

Более того, в отношении Аиды Саляновой возбудили еще одно уголовное дело в рамках расследования незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева.
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