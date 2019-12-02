Скандал с феминале. Реакция соцсетей: большинство поддерживает искусство

В соцсетях обсуждают прошедшую на прошлой неделе феминале «Кормилицы. Экономическая свобода. Женщины», где в том числе была обнаженная девушка. Свое мнение высказала в Facebook депутат Махабат Мавлянова.

По ее словам, сотрудники музея, допустившие проведение такого мероприятия, не имеют морального права там работать. Она считает, что кыргызские девушки должны иметь традиционное воспитание. По словам Махабат Мавляновой, последние 30 лет кыргызский народ теряет свою национальную идентичность, оправдывая это глобализацией.

В кыргызском сегменте Twitter нашлись те, кто поддерживает позицию нардепа. Один из пользователей написал, что быть феминисткой — не значит об этом кричать и выставлять напоказ свое обнаженное тело.

И если ты феминистка - то надо голой выходить? Если ты гей или лесби - всему миру кричать нужно? Что за идиотизм?? Живи как хочешь. Но не лезь своей грязью ко всем. Не нужно извращать детей и молодежь. У них есть родители и мозги. Вырастут, сами решат. — Amal (@Amal47130485) December 2, 2019

Другой пользователь Twitter предположил, что скандал должен был пройти мимоходом, и недоумевает: к чему такой ажиотаж.

Еще один твиттерянин призывает активистов движения «Кырк Чоро» «не наезжать на женщин».

И многие ура-патриоты, ваше достоинство и смелость хватает только на наезды на женщин, а сказать хоть одно слово против воров крупного калибра, уничтожающие страну, смелости не хватит? Снимите калпак и сделайте лицо попроще — Nursultan Akylbek (@n_akylbek) December 2, 2019

Активно скандальную выставку обсуждают и в Facebook. Одна из пользователей называет кампанию против экспозиции истерикой.

Советник министра культуры, информации и туризма Виктория Юртаева также не понимает, откуда такое неприятие искусства, и считает, что это просто мрак.

Ее поддерживает и медиаэксперт Елена Воронина, которая считает, что никакие законы не будут работать, пока в общественном сознании насилие считается нормой.

Глава ОО «Психическое здоровье» Бурул Макенбаева уверена: насилие начинается с контроля чужого тела.

Еще один пользователь назвала музей ИЗО «территорией правды».

А Елена Баялинова удивилась, как мы еще не добрались до шельмования полотен классиков.

В соцсетях критикуют министра культуры Азамата Жаманкулова и его заместителей за то, что прислушиваются к мнению агрессивно настроенной кучки людей, в искусстве ничего не сведующей.

Выковыривать кусочки съеденных тушек, сидя в головных уборах - новый стандарт политес в храмах искусства. https://t.co/gRU0nXe5dn — Shirin Aitmatova (@AitmatovaShirin) December 2, 2019

В Бишкеке проходит первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины. В связи с разгоревшимся скандалом директор музея Мира Джангарачева написала заявление об уходе.