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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Дело об освобождении Азиза Батукаева. Алмазбек Атамбаев доставлен в суд

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева доставили в Первомайский районный суд Бишкека. Информацию 24.kg подтвердила Кундуз Жолдубаева.

24.kg
Фото 24.kg. Алмазбек Атамбаев в суде

Сегодня назначено заседание суда по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

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По словам адвоката Сергея Слесарева, в настоящее время Алмазбек Атамбаев находится в конвойной комнате. «Его доставили принудительно. Он оказывать сопротивление не стал, чтобы не подставлять молодых сотрудников СИЗО ГКНБ, которым приказали доставить его принудительно», — сказал юрист.

Ранее бывший глава государства отказывался участвовать в процессе и не выходил из камеры СИЗО ГКНБ. Из-за чего заседания откладывались. Алмазбек Атамбаев полностью проигнорировал предварительные слушания, которые проведены без его участия.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.

Ранее сообщалось, что 14 обвиняемых могут отделаться штрафом — они подписали соглашение о сотрудничестве со следствием. Каждого из них заключали под стражу, а позже отпустили под домашний арест.

Бывшего президента задержали 8 августа после штурма его дома в селе Кой-Таш. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса КР: коррупция, легализация/отмывание доходов, организация массовых беспорядков, убийство и другие.
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