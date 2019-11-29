Тотальная проверка абонентов. Звонивших участникам событий в Кой-Таше допросят

Следователи службы криминальной милиции МВД связались с несовершеннолетней дочерью депутата Асель Кодурановой и поинтересовались: зачем она звонила матери 7 и 8 августа в разгар событий в Кой-Таше. Об этом 24.kg сообщила представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, милиционеры изъяли у Кодурановой и других подследственных и свидетелей телефоны, обозначили круг абонентов из 1,5 тысячи человек и методично всех обзванивают с одним вопросом: зачем человек выходил на связь с тем или иным сторонником бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

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«Тотальная проверка абонентов, которые связывались с теми, кто был 7-8 августа в Кой-Таше, продолжается. Криминальная милиция звонит всем, даже школьникам... Теперь собственной матери звонить нельзя? Такая же ситуация с родственниками и знакомыми других членов СДПК и народного штаба», — также написала на своей странице в соцсетях Кундуз Жолдубаева.

Ранее сообщалось также, что в милицию вызвали журналиста «Франц Пресс» Толкун Наматбаеву. В МВД ей сообщили, что ее номер указан в распечатке телефонов людей, связанных с Кой-Ташем. «В те дни я, как журналист, звонила всем: штабу в Кой-Таше, членам политсовета СДПК», — сообщила Толкун Наматбаева.

Отметим, Асель Кодуранова проходит подозреваемой по делу о захвате заложников. Она находится под домашним арестом.