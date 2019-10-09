Дело Атамбаева. Асель Кодуранову подозревают в организации захвата заложников

Депутату парламента Асель Кодурановой вручили уведомление о подозрении в совершении преступлений. Об этом 24.kg сообщил ее адвокат Бакыт Автандил уулу.

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По его словам, Асель Кодуранову подозревают по статьям: 43 часть 2 (организация преступления) и 244 часть 3 (захват заложников и удержание лица в целях принуждения государства совершить или воздержаться от совершения какого-либо действия как прямого или косвенного условия освобождения заложника) УК КР.

«У моей подзащитной есть решение комитета, согласно которому она должна была посетить город Санкт-Петербург для принятия участия в мероприятии. Асель Кодуранова уведомила об этом следствие, однако в аэропорту выяснилось, что на нее выставлены сторожевые карточки. Сегодня с 12.00 она находилась в здании МВД. В ближайшее время ей изберут меру пресечения. Я считаю обвинение незаконным и абсурдным», — сказал Бакыт Автандил уулу.