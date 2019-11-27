События в Кой-Таше. Журналиста «Франс пресс» вызвали в МВД (обновлено)

Корреспондента «Франс пресс» в Кыргызстане Толкун Наматбаеву вызвали в МВД в рамках дела о событиях в Кой-Таше 7-8 августа. Информацию 24.kg подтвердила она сама.

По ее словам, сотрудники криминальной милиции приглашают ее на беседу, при этом официальной повестки не прислали.

«Они еще звонили несколько дней назад. Попросили прийти на беседу. Сегодня тоже поступил звонок, я сказала, что приду только после получения повестки и если мой адвокат будет свободен. По их словам, мой номер указан в распечатке телефонов людей, связанных с Кой-Ташем. Я те дни как журналист звонила всем: штабу в Кой-Таше, членам политсовета СДПК», — говорит Толкун Наматбаева.

Напомним, 7-8 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. В ходе начавшихся беспорядков тогда пострадало около 45 человек, погиб заместитель командира «Альфы».