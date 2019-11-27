02:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Журналиста «Франс пресс» вызвали в МВД (обновлено)

Корреспондента «Франс пресс» в Кыргызстане Толкун Наматбаеву вызвали в МВД в рамках дела о событиях в Кой-Таше 7-8 августа. Информацию 24.kg подтвердила она сама.

По ее словам, сотрудники криминальной милиции приглашают ее на беседу, при этом официальной повестки не прислали.

«Они еще звонили несколько дней назад. Попросили прийти на беседу. Сегодня тоже поступил звонок, я сказала, что приду только после получения повестки и если мой адвокат будет свободен. По их словам, мой номер указан в распечатке телефонов людей, связанных с Кой-Ташем. Я те дни как журналист звонила всем: штабу в Кой-Таше, членам политсовета СДПК», — говорит Толкун Наматбаева.

Напомним, 7-8 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. В ходе начавшихся беспорядков тогда пострадало около 45 человек, погиб заместитель командира «Альфы».

Ссылка:
просмотров: 3363
Версия для печати
Материалы по теме
События в Кой-Таше. Заключение госкомиссии направлено в Жогорку Кенеш
События в Кой-Таше. Член госкомиссии поставила вопрос о легитимности заключения
Беспорядки в Кой-Таше. Заключение госкомиссии все еще дорабатывают
Беспорядки в Кой-Таше. Кто из членов госкомиссии не поддержал ее заключение
Сооронбай Жээнбеков наградил главу ГУВД Чуйской области, пострадавшего 7 августа
Беспорядки в Кой-Таше. Члены госкомиссии не могут прийти к единому мнению
Беспорядки в Кой-Таше. Госкомиссия решила не заслушивать Фарида Ниязова
Беспорядки в Кой-Таше. Сторонники Алмазбека Атамбаева вину не признают
Беспорядки в Кой-Таше. Генерал Артур Медетбеков о работе госкомиссии
Дело о беспорядках в Кой-Таше. Следственных мероприятий нет, заявляют адвокаты
Популярные новости
Два года президентства. Оправдал Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос Два года президентства. Оправдал Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос
Райымбек Матраимов прилетел в Бишкек. В соцсетях обсуждают видео Райымбек Матраимов прилетел в Бишкек. В соцсетях обсуждают видео
Фото дня. Бывший президент Алмазбек Атамбаев в обнимку с Хабибулой Абдукадыром Фото дня. Бывший президент Алмазбек Атамбаев в обнимку с Хабибулой Абдукадыром
Неделя-24. Два года Сооронбая Жээнбекова и расследование по бизнесу Матраимовых Неделя-24. Два года Сооронбая Жээнбекова и расследование по бизнесу Матраимовых
Бизнес
А&nbsp;вы&nbsp;подготовились к&nbsp;Black Friday? Только 29&nbsp;ноября скидка на&nbsp;премиальные номера А вы подготовились к Black Friday? Только 29 ноября скидка на премиальные номера
С&nbsp;Mega iTV от&nbsp;MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно С Mega iTV от MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно
Перспективы безналичных платежей обсудили на&nbsp;форуме Visa в&nbsp;Кыргызстане Перспективы безналичных платежей обсудили на форуме Visa в Кыргызстане
Полезный досуг для ребенка с&nbsp;порталом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;MegaCom Полезный досуг для ребенка с порталом «Детский» от MegaCom
28 ноября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 ноября, среда
23:49
Samsung Galaxy S11 Plus: раскрыли дизайн главного флагмана 2020 года
23:33
Кыргызстанцам компания в Екатеринбурге не платила зарплату три месяца
22:41
Валентина Шевченко проведет очередной бой в UFC в феврале 2020 года
22:16
Skoda запустила серийное производство своего первого электромобиля
22:00
Чудаки парковки. Некоторые водители не учитывают большие размеры своих машин