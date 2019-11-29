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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

В советское время уровень загрязнения воздуха в Бишкеке был выше

В советское время уровень загрязнения воздуха в Бишкеке был выше. Об этом на круглом столе сообщила начальник управления наблюдений за загрязнением природной среды агентства по гидрометеорологии Людмила Нышанбаева.

По ее словам, агентство ведет наблюдение за качеством воздуха в Бишкеке с 1960-х годов.

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«В советское время загрязнение было хуже, превышение наблюдалось по всем показателям», — сообщила Людмила Нышанбаева.

В то же время она отметила, что смог в городе был всегда.

«Другое дело, что он варьируется от сезона. Весной и летом он меньше, а зимой — больше», — уточнила эксперт.

Людмила Нышанбаева добавила, что активное обсуждение вопроса загрязнения воздуха в обществе может быть вызвано тем, что люди стали задумываться о своем здоровье.
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