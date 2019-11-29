Мнения экспертов. Какой источник загрязняет воздух больше всего

В соцсетях развернулись нешуточные баталии об источниках вредных выбросов. Пользователи спорят, что больше загрязняет воздух — ТЭЦ, частный сектор или автомобили.

«Говорить, что какой-то источник загрязняет воздух сильнее другого, нельзя», — отметил заведующий лабораторией геоэкологического мониторинга Института геомеханики и освоения недр НАН КР Исакбек Торгоев.

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«Говорят, что зимой основной вклад вносит ТЭЦ. Я с этим не согласен. Она работает круглый год. Другие считают, что частный сектор. Но его вклад мизерный в общем объеме выбросов. В зимнее время накоплению загрязняющих веществ способствуют и климатические факторы, такие как инверсия, сибирский циклон. Летом город проветривается лучше в силу климатических условий», — отметил эксперт.

По его мнению, основной вклад в загрязнение воздуха вносит автомобильный транспорт, который ездит круглогодично.

Выхлопы автомобильного транспорта гораздо опаснее, чем ТЭЦ. Исакбек Торгоев

Начальник управления наблюдений за загрязнением природной среды агентства по гидрометеорологии МЧС КР Людмила Нышанбаева считает, что рассматривать источники по отдельности нельзя.

«Этот вопрос надо рассматривать в комплексе. Ведь так не бывает, что выбросы от автотранспорта только в одном месте распределились, а в другом от ТЭЦ. Они же в совокупности влияют на воздух, идет перемешивание. В результате этого все выбросы смешиваются и оказывают влияние на состояние воздуха», — отметила Людмила Нышанбаева.

По ее мнению, решать вопрос необходимо в комплексе, с учетом совокупности этих выбросов.

Нельзя предлагать только одно: запретить дизельные машины или сделать электроэнергию ночью бесплатно. Меры нужно принимать в комплексе. Людмила Нышанбаева

Представитель «МувГрин» Бактыгуль Стакеева добавила, что однозначно ответить на вопрос нельзя, потому что статистических данных по этому вопросу нет, инвентаризация не проводилась.