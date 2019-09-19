10:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Электронное билетирование (27)

Электронное билетирование. Продавать проездные карты в Бишкеке начнут в ноябре

Продавать электронные карты для проезда в общественном транспорте Бишкека начнут в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, сейчас на двух маршрутах — автобус № 8 и троллейбус № 14 — тестируют валидаторы (устройства для считывания карт). Завершить тесты планируют 15 октября.

Будет три категории карт: бесплатные, льготные (для школьников) и стандартные.

Бесплатные получат пенсионеры, ЛОВЗ и почтальоны — около 83 тысяч человек. Выдать билеты школьникам и льготникам планируют до 20 октября.

Читайте по теме
Электронное билетирование. Как получить карту школьника
Сейчас сотрудники управления образования с педколлективами школ и родителями собирают персональные данные учеников, чтобы выпустить именные электронные карты для каждого ребенка.

В муниципалитете заверяют, что данные детей будут хранить в школе, в которой они обучаются.

Карта приобретается один раз на все время обучения ребенка в учебном заведении.

«Школьный проездной билет вводится исключительно на добровольной основе. Если ребенок не пользуется общественным транспортом, можно карту не оформлять», — отметили в мэрии.

Стоимость проездного на месяц для школьников составляет 175 сомов, для горожан — 495 сомов. Количество поездок не ограничено.

Стоимость электронной карточки — 50 сомов.

В случае повреждения или потери билет можно заблокировать и оформить новый за 50 сомов и привязать к текущему счету. Пополнение счета производится через терминал Pay24.

Напомним, что в мае муниципалитет столицы заключил соглашение об электронном билетировании с ВРС AG (Швейцария). Компания предоставит необходимое оборудование автоматизированной системы сбора платы за проезд в общественном транспорте, выполнит монтаж и введет в эксплуатацию, будет обслуживать и ремонтировать систему пять лет с момента начала использования.

Выполнить все работы фирма должна в течение 10 месяцев.

BPC AG предложила низкую цену транзакции в 0,49 сома, бесплатные карты для льготных категорий населения, широкое распространение и пополнение карт за счет использования банковских карт через банки  партнеры Кыргызстана, низкую стоимость валидаторов, успешный опыт реализации подобных проектов в других странах.
Ссылка:
просмотров: 318
Версия для печати
Материалы по теме
Электронное билетирование. Школьники не обязаны покупать проездную карту
Электронное билетирование. Как получить карту школьника
Электронное билетирование. Как будет выглядеть проездная карта
Электронное билетирование в Бишкеке. На какой стадии проект
Электронное билетирование. Проезд можно будет оплатить банковской картой
Электронное билетирование в общественном транспорте Бишкека появится к октябрю
Мэрия Бишкека заключила соглашение по электронному билетированию​
Электронное билетирование. Что известно о швейцарской компании BPC AG
Бишкек определил компанию на реализацию проекта «Электронное билетирование»
«Электронное билетирование». Во втором этапе заявки подали три компании
Популярные новости
Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по&nbsp;торговому центру и&nbsp;вызвали гнев Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по торговому центру и вызвали гнев
Нью-Йорк&nbsp;&mdash; город возможностей. Кыргызстанка о&nbsp;жизни в&nbsp;США и&nbsp;родительском саду Нью-Йорк — город возможностей. Кыргызстанка о жизни в США и родительском саду
Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие
Сегодня стартуют Игры кочевников. Ипподром к&nbsp;мероприятию не&nbsp;готов Сегодня стартуют Игры кочевников. Ипподром к мероприятию не готов
Бизнес
MegaCom приглашает на&nbsp;Бишкекский международный полумарафон RUN the Silk Road MegaCom приглашает на Бишкекский международный полумарафон RUN the Silk Road
Акция от&nbsp;aitv network: Оплати 600 сомов и&nbsp;смотри&nbsp;ТВ весь год бесплатно Акция от aitv network: Оплати 600 сомов и смотри ТВ весь год бесплатно
Подключись к&nbsp;новым тарифам&nbsp;О! и&nbsp;получи O! Safe Kids и&nbsp;карту &laquo;Элкарт&raquo; бесплатно Подключись к новым тарифам О! и получи O! Safe Kids и карту «Элкарт» бесплатно
Золото выросло в&nbsp;цене. &laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать в&nbsp;драгметаллы Золото выросло в цене. «Бакай Банк» предлагает инвестировать в драгметаллы