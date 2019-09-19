Электронное билетирование. Продавать проездные карты в Бишкеке начнут в ноябре

Продавать электронные карты для проезда в общественном транспорте Бишкека начнут в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, сейчас на двух маршрутах — автобус № 8 и троллейбус № 14 — тестируют валидаторы (устройства для считывания карт). Завершить тесты планируют 15 октября.

Будет три категории карт: бесплатные, льготные (для школьников) и стандартные.

Бесплатные получат пенсионеры, ЛОВЗ и почтальоны — около 83 тысяч человек. Выдать билеты школьникам и льготникам планируют до 20 октября.

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Сейчас сотрудники управления образования с педколлективами школ и родителями собирают персональные данные учеников, чтобы выпустить именные электронные карты для каждого ребенка.

В муниципалитете заверяют, что данные детей будут хранить в школе, в которой они обучаются.

Карта приобретается один раз на все время обучения ребенка в учебном заведении.

«Школьный проездной билет вводится исключительно на добровольной основе. Если ребенок не пользуется общественным транспортом, можно карту не оформлять», — отметили в мэрии.

Стоимость проездного на месяц для школьников составляет 175 сомов, для горожан — 495 сомов. Количество поездок не ограничено.

Стоимость электронной карточки — 50 сомов.

В случае повреждения или потери билет можно заблокировать и оформить новый за 50 сомов и привязать к текущему счету. Пополнение счета производится через терминал Pay24.

Напомним, что в мае муниципалитет столицы заключил соглашение об электронном билетировании с ВРС AG (Швейцария). Компания предоставит необходимое оборудование автоматизированной системы сбора платы за проезд в общественном транспорте, выполнит монтаж и введет в эксплуатацию, будет обслуживать и ремонтировать систему пять лет с момента начала использования.

Выполнить все работы фирма должна в течение 10 месяцев.

BPC AG предложила низкую цену транзакции в 0,49 сома, бесплатные карты для льготных категорий населения, широкое распространение и пополнение карт за счет использования банковских карт через банки — партнеры Кыргызстана, низкую стоимость валидаторов, успешный опыт реализации подобных проектов в других странах.