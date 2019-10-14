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Общество
Сюжет: Электронное билетирование

Как будет работать электронное билетирование. Мэрия подготовила ролик

С января 2020 года в общественном транспорте Бишкека вводится электронное билетирование. В столичном муниципалитете рассказали, как будет работать система безналичных платежей.

«Она позволяет оплачивать проезд без использования наличных средств. В дальнейшем система позволит платить за парковку, аренду велосипедов, входные билеты в музеи и театры и другие услуги», — отмечается в ролике.

Билет можно выбрать на наиболее удобном носителе — карте, брелке или браслете.

Напомним, что в мае муниципалитет столицы заключил соглашение об электронном билетировании с ВРС AG (Швейцария). Компания предоставит необходимое оборудование автоматизированной системы сбора платы за проезд в общественном транспорте, выполнит монтаж и введет в эксплуатацию, будет обслуживать и ремонтировать систему пять лет с момента начала использования.

Выполнить все работы фирма должна в течение 10 месяцев.

BPC AG предложила низкую цену транзакции в 0,49 сома, бесплатные карты для льготных категорий населения, широкое распространение и пополнение карт за счет использования банковских карт через банки  партнеры Кыргызстана, низкую стоимость валидаторов, успешный опыт реализации подобных проектов в других странах.

Продавать карты планируют начать в ноябре. Для льготной категории и школьников выпустят отдельные билеты. 
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