В Минобразования рассказали, как повысят зарплату учителям

Министерство образования и науки Кыргызстана не будет уменьшать количество часов, утвержденных Базисным учебным планом и учебными программами, в преддверии обещанного повышения зарплаты, сообщили 24.kg в ведомстве.
Размер зарплаты был повышен:
— 74,7 тысячи учителям школ;
— 7,6 тысячи воспитателям детсадов;
— 3,6 тысячи мастерам производственного обучения ПТУ;
— 7,4 тысячи преподавателям училищ и колледжей;
— 23,3 тысячи остальным работникам образования (административно-управленческий персонал во всех образовательных организациях, преподаватели кружков, методисты, воспитатели детских домов и школ-интернатов).
Всего повышением зарплаты охвачено 120 тысяч работников сферы образования.
Таким образом, если учитель при 20-часовой нагрузке получает в настоящее время 12,7 тысячи сомов, то после повышения его зарплата составит 17 тысяч сомов. Зарплата воспитателей вырастет с 13,3 тысячи до 17,7 тысячи сомов (при одной ставке 36 часов), преподавателей колледжей — с 8 тысяч до 10,6 тысячи сомов (одна ставка — 40 часов).
В правительстве пообещали повысить зарплату в октябре 2019-го.