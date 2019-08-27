В Минобразования рассказали, как повысят зарплату учителям

Министерство образования и науки Кыргызстана не будет уменьшать количество часов, утвержденных Базисным учебным планом и учебными программами, в преддверии обещанного повышения зарплаты, сообщили 24.kg в ведомстве.

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Точно так же не меняются учебные программы в дошкольных образовательных организациях и в заведениях начального и среднего профессионального образования.

Размер зарплаты был повышен:

— 74,7 тысячи учителям школ;

— 7,6 тысячи воспитателям детсадов;

— 3,6 тысячи мастерам производственного обучения ПТУ;

— 7,4 тысячи преподавателям училищ и колледжей;

— 23,3 тысячи остальным работникам образования (административно-управленческий персонал во всех образовательных организациях, преподаватели кружков, методисты, воспитатели детских домов и школ-интернатов).

Всего повышением зарплаты охвачено 120 тысяч работников сферы образования.

С учетом почасового принципа оплаты труда было предложено увеличить размер стоимости часа (базовую часть зарплаты) работникам всех типов образовательных организаций, а также размер ставок на 30 процентов. На эти цели в 2019 году потребуется 2 миллиарда 309,6 миллиона сомов, в 2020-м — 6 миллиардов 928,7 миллиона сомов.

Таким образом, если учитель при 20-часовой нагрузке получает в настоящее время 12,7 тысячи сомов, то после повышения его зарплата составит 17 тысяч сомов. Зарплата воспитателей вырастет с 13,3 тысячи до 17,7 тысячи сомов (при одной ставке 36 часов), преподавателей колледжей — с 8 тысяч до 10,6 тысячи сомов (одна ставка — 40 часов).

В правительстве пообещали повысить зарплату в октябре 2019-го.