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Общество

Запрет на митинги в Бишкеке не распространяется на мирную акцию против коррупции

Запрет на митинги в Бишкеке не распространяется на мирную акцию против коррупции. Организаторы акции распространили заявление.

В нем говорится, что решение суда о запрете проведения митингов на площади Ала-Тоо до 1 декабря касается конкретной акции, которую планировал гражданин Суюнбаев 13 ноября 2019 года вместе с жителями села Военно-Антоновка перед зданием Министерства экономики КР по вопросу земельных участков.

«Эксперты по мирным собраниям разъяснили, что данное решение суда не распространяется на планируемую 25 ноября 2019 года мирную акцию», — говорится в заявлении.

Отмечается, что граждане опираются на Закон КР «О мирных собраниях», а также статью 34 Конституции КР, которая гласит:

1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний. Никто не может быть принужден к участию в собрании.

2. В целях обеспечения проведения мирного собрания каждый вправе подать уведомление в органы власти. Не допускается запрет и ограничение проведения мирного собрания, а также отказ в его надлежащем обеспечении ввиду отсутствия уведомления о проведении мирного собрания, несоблюдения формы уведомления, его содержания и сроков подачи.

3. Организаторы и участники мирных собраний не несут ответственности за отсутствие уведомления о проведении мирного собрания, несоблюдение формы уведомления, его содержания и сроков подачи.

«В связи с этим сообщаем, что мирная гражданская акция 25 ноября 2019 года будет проводиться. Граждане планируют обратиться в МВД КР, чтобы в соответствие с законом требовать обеспечения безопасности участников акции и уведомить мэрию города Бишкек», — говорится в заявлении.

Напомним, что активные пользователи соцсетей планируют организовать мирную акцию против коррупции и бездействия властей на факты, озвученные в расследовании «Азаттыка», Kloop и OCCRP. Убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов и кто из местных чиновников ему в этом помогал. Контрабандные схемы ведут к клану Райымбека Матраимова.

Акция запланирована на 25 ноября в 11.30 возле «Белого дома».
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