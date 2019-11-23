Скандал с контрабандными схемами. Правительство должно уйти в отставку

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова прокомментировала 24.kg громкое расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP. Напомним, что убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов и кто из местных чиновников ему в этом помогал. Контрабандные схемы ведут к клану Райымбека Матраимова.

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«Расследование стало информационной бомбой, и ее последствия для властей будут долгосрочными. Даже если ЖК, президент, правительство посчитают, что у них достаточно ресурсов и они могут позволить себе роскошь не обратить сейчас внимания или отреагировать весьма формально, что сейчас и происходит. Борьба с коррупцией — один из основных посылов, программных заявлений президента Сооронбая Жээнбекова. Поэтому проигнорировать не получится. Но реакция пресс-службы главы государства, думаю, — одно из самых неуклюжих заявлений, которое вызвало еще больший гнев. Это заявление ни о чем, носит весьма сомнительный характер, выглядит как оправдание, мол, президент Жээнбеков к этому не имеет отношения», — отметила глава «Адилета».

Сооронбай Жээнбеков имеет отношение ко всему, что происходит в стране. У него должность такая. Два года назад он стал главой государства, и, как бы ни была тяжела шапка Мономаха, нести ее надо достойно. Чолпон Джакупова

Она сказала, что республику каждый день сотрясают скандалы, один громче другого: то вещдоки пропадают из самого секретного ведомства, то со взятками попадаются сотрудники госорганов, которые должны бороться с коррупцией.

В то же время глава правовой клиники подчеркнула, что неправильно все время кивать на президента. Кыргызстан формально является парламентской страной, Жогорку Кенешу по Конституции вменяется обязанность контролировать деятельность органов исполнительной власти.

«Они обязаны пользоваться контрольными функциями. И когда они все время кивают на главу государства, возникают вопросы. У них такие же функции и полномочия есть. Пусть собираются и отправляют в отставку кабмин. Я не знаю, что еще должна сделать команда действующего премьера, чтобы наконец Жогорку Кенеш воспользовался своими контрольными функциями и поставил на заседании открыто вопрос об уровне коррупции и преступности в КР», — заметила она.

Коррупция в государстве носит не просто системный характер, она стала способом управления. Потому что в нее вляпываются госорганы, призванные с ней бороться. Чолпон Джакупова

Она также заявила, что сложившася ситуация показывает отсутствие в стране политической оппозиции.

«Она существует в виде неорганизованных граждан, они оппонируют властям. Но где у нас политики, которые претендуют на власть, почему мы не слышим их голосов? Они молчат. У нас множество политпартий, произошел взрыв бомбы, а они набрали в рот воды. Это говорит о том, что они собираются приходить во власть не путем оппонирования, борьбы, изложения своих программ, позиций по ключевым вопросам, а пытаются договариваться и торговаться. Мы это уже проходили, когда людей просто сажали на трон, а потом мы сталкиваемся с тем, что они не способны управлять», — добавила глава «Адилета».