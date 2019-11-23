Суд запретил проводить митинги возле «Белого дома» в Бишкеке до 1 декабря

Первомайский районный суд Бишкека запретил проводить митинги и акции протеста возле «Белого дома». Такое решение приняла 13 ноября 2019 года судья Зарина Бейшеева.

В постановлении говорится, что суд признал законным постановление Первомайской районной администрации о запрете на проведение митинов на центральной площади Ала-Тоо до 1 декабря 2019 года. «В обоснование заявления указано, что в свете последних событий в мире, а именно участившиеся факы религиозно-экстремистских проялений, проведение бессрочных мирных акций с участем большого количества людей на центральной площади, где проводят свой досуг горожане и гости столицы, вызывает беспокойство и озабоченность граждан не участвующих в собраниях, вызывает негативное чувство и обеспокоенность в личной безопасности», — говорится в решении суда.

В документе отмечается, что такие меры приняты в связи с проведением двух футбольных матчей на стадионе, а также официальным визитом президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и глав государств стран-участниц ОДКБ.

Напомним, активные пользователи соцсетей планируют организовать мирную акцию против коррупции и бездействия властей на факты озвученные в расследовании «Азаттыка», Kloop и OCCRP. Напомним, что убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов и кто из местных чиновников ему в этом помогал. Контрабандные схемы ведут к клану Райымбека Матраимова.

Акция запланирована на 25 ноября в 11.30 возле «Белого дома».