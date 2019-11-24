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Общество

Мирные акции против коррупции пройдут в Бишкеке и Караколе

Мирные акции против коррупции пройдут в Бишкеке и Караколе. Митинг запланирован на 25 ноября, начало в 11.30 в столице Кыргызстана — у здания «Белого дома», в Караколе — возле обладминистрации.

Напомним, активные пользователи соцсетей планируют организовать мирную акцию против коррупции и бездействия властей на факты озвученные в расследовании «Азаттыка», Kloop и OCCRP. Убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов и кто из местных чиновников ему в этом помогал. Контрабандные схемы ведут к клану Райымбека Матраимова.
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