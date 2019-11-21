Убийство на Иссык-Куле. Поиски подозреваемого милиция прекратила

Милиция прекратила поиски Сергея Смирнова, подозреваемого в двойном убийстве в лагере «Хан-Тенири» в Иссык-Кульской области. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов.

По его словам, Сергей Смирнов переплыл реку Энильчек. Так как уровень воды в реке поднялся, милиция прекратила его поиски.

«Известно, что Сергей Смирнов не пересекал кыргызско-казахскую границу. Он мог утонуть», — сказал Мирлан Каниметов.

Напомним, 5 июля в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек в лагере «Хан-Тенири» и взял в заложники сотрудницу противочумной станции. На следующее утро Сергей Смирнов отпустил ее, женщина не пострадала. Его объявили в международный розыск.