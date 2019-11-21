12:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Убийство на Иссык-Куле. Поиски подозреваемого милиция прекратила

Милиция прекратила поиски Сергея Смирнова, подозреваемого в двойном убийстве в лагере «Хан-Тенири» в Иссык-Кульской области. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов.

По его словам, Сергей Смирнов переплыл реку Энильчек. Так как уровень воды в реке поднялся, милиция прекратила его поиски.

«Известно, что Сергей Смирнов не пересекал кыргызско-казахскую границу. Он мог утонуть», — сказал Мирлан Каниметов.

Напомним, 5 июля в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек в лагере «Хан-Тенири» и взял в заложники сотрудницу противочумной станции. На следующее утро Сергей Смирнов отпустил ее, женщина не пострадала. Его объявили в международный розыск.
Ссылка:
просмотров: 447
Версия для печати
Материалы по теме
МВД: Убитый возле аэропорта «Манас» Хусан Каримов не связан с Айеркеном Саймаити
Сына бывшего президента Германии убили во время лекции в берлинской клинике
Подробности убийства Айеркена Саймаити рассказали задержанные
Убийство Айеркена Саймаити. Кому принадлежит машина?
Убийство Айеркена Саймаити. Бизнесмена разыскивали МВД и ГСБЭП Кыргызстана
Убийство Айеркена Саймаити. Гражданство задержанных до сих пор неизвестно
Айеркена Саймаити объявили в международный розыск за мошенничество в Кыргызстане
Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о мотивах преступления
Дело не только в машине. В МИД рассказали, за что уволили Эркина Сопокова
Убитый Айеркен Саймаити ездил на машине консула Кыргызстана. МИД не комментирует
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за&nbsp;всех, и&nbsp;эхо убийства в&nbsp;Стамбуле Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за всех, и эхо убийства в Стамбуле
О&nbsp;главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по&nbsp;событиям в&nbsp;Кой-Таше О главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по событиям в Кой-Таше
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в&nbsp;мире Загрязнение воздуха в Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в мире
Бизнес
Новая неделя&nbsp;&mdash; новые скидки в&nbsp;магазинах O!Store Новая неделя — новые скидки в магазинах O!Store
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; провели 13-часовой марафон экоидей Волонтеры «Газпром нефти Азии» провели 13-часовой марафон экоидей
Надо брать! Только 22&nbsp;и&nbsp;23&nbsp;ноября O!Phone 4G&nbsp;Joy всего за&nbsp;2&nbsp;тысячи 990&nbsp;сомов! Надо брать! Только 22 и 23 ноября O!Phone 4G Joy всего за 2 тысячи 990 сомов!
Мобильный оператор&nbsp;О! принял первых гостей в&nbsp;новом IT-коворкинге Мобильный оператор О! принял первых гостей в новом IT-коворкинге
21 ноября, четверг
12:42
Депутат возмущен нерасторопностью правительства: только кредиты брать умеют Депутат возмущен нерасторопностью правительства: только...
12:19
Убийство на Иссык-Куле. Поиски подозреваемого милиция прекратила
12:04
Даже дети говорят о коррупции. Депутатам стало смешно: довели ребенка до слез
12:01
Странная логика МВД: в Кыргызстане нет ОПГ, но учет их членов милиция ведет
11:50
В Кыргызстане религиозное образование не должно препятствовать светскому