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Общество

Посол КР в Великобритании считает: МИД не должен вывозить студентов из Гонконга

Посол Кыргызстана в Великобритании Эдиль Байсалов считает, что МИД не должен вывозить студентов из Гонконга.

По его словам, учащиеся или их родители могут и сами купить билеты, чтобы выехать из зоны конфликта. «Там авиабилеты всем доступны. Аэропорт не закрыт. Даже мост построили на материк. Все работает», — написал посол.

Отметим, что по Закону КР «О дипломатической службе» представительства за рубежом должны защищать права и интересы граждан КР. В частности, статья 8 гласит: организация на территории Кыргызской Республики и за рубежом консульской деятельности, в том числе по защите прав и интересов физических и юридических лиц Кыргызской Республики за рубежом в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и нормами международного права.

Родители кыргызских студентов сообщают, что правительство Казахстана вывезло своих студентов. В российских СМИ сообщается об эвакуации студентов с материка. 

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МИД не реагирует на просьбы кыргызстанских студентов эвакуировать их из Гонконга

Около 40 студентов остались в эпицентре событий в Гонконге, где уже несколько месяцев не утихают акции протеста. Изначально люди выходили на улицы, чтобы выразить свое несогласие с поправкой к закону об экстрадиции, однако даже после решения властей отказаться от данного изменения в законе протестующие продолжают устраивать беспорядки в городе.

Родители кыргызстанских студентов, обучающихся в Гонконге, просят президента Сооронбая Жээнбекова оказать содействие в эвакуации их детей на родину. Ранее они обращались в МИД, но в ведомстве их просьбу проигнорировали.
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