Митинги в Гонконге. Родители кыргызстанских студентов просят помощи у президента

Родители студентов из Кыргызстана, обучающихся в Гонконге, просят президента Сооронбая Жээнбекова оказать содействие в эвакуации их детей на родину. Об этом 24.kg сообщил Исланбек Мааткерим уулу.

По его словам, родные студентов обеспокоены беспорядками на острове. Около 40 студентов в настоящий момент находятся в различных лагерях.

Читайте по теме МИД не реагирует на просьбы кыргызстанских студентов эвакуировать их из Гонконга

«Мой сын учится в университете SDU на первом курсе. Его общежитие расположено в районе, где происходят события. Сейчас его и других иностранных студентов эвакуировали в какой-то лагерь. От правительства и МИД Кыргызстана нет никакой реакции, хотя тот же Казахстан вывез своих студентов. Несколько корпусов общежития, где проживают студенты, сожжены, мы обеспокоены такой ситуацией. Родители некоторых студентов купили своим детям билеты в Бишкек, но у многих из нас нет такой возможности. Поэтому мы просим президента помочь нам», — сказал Исланбек Мааткерим уулу.

Напомним, в Гонконге уже несколько месяцев не утихают акции протеста. Изначально люди выходили на улицы, чтобы выразить свое несогласие с поправкой к закону об экстрадиции, однако даже после решения властей отказаться от данного изменения в законе протестующие продолжают устраивать беспорядки в городе.